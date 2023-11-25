Бизнесмен Чичваркин заявил о победе Путина в санкционной войне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», что президент РФ Владимир Путин победил в санкционной войне с Западом. Бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, высказал мнение, что критики действующей власти в РФ перестали существовать как оппозиция.

Предприниматель раскритиковал санкции Запада и попытки изолировать Россию. Чичваркин указал на двойные стандарты недружественных стран, которые, с одной стороны, вводят все новые и новые ограничения, с другой, продолжают покупать российские нефть и газ.

Он отметил, что после ухода из России западных брендов им нашли замену. Так, бизнесмен указал, что бенефициарами стали в том числе китайские производители автомобилей, укрепившие позиции на отечественном рынке.

По мнению Чичваркина, европейские страны своими действиями лишь подтвердили слова Путина об их враждебном настрое по отношению к России. Кроме того, он напомнил о рекордных ценах на газ в прошлом году, допустив, что вскоре может также вырасти стоимость нефти.

Ранее Путин заявил, что ограничения ЕС на поставки товаров в Россию снижают шансы завоза в страну «постельных клопов». Глава государства констатировал, что в Евросоюзе приняли уже столько пакетов санкций, что сами в них запутались.