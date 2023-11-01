Путин заявил о снижении шансов завоза клопов из-за санкций Запада

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запреты на поставки товаров с Запада уменьшат количество «барахла» и шансы завоза постельных клопов в Россию. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства также отметил обеспокоенность Москвы в связи с диверсиями на объектах глобальной инфраструктуры, сообщили на сайте Кремля.

В своих фантазиях [страны Запада] просто доходят до абсурда, вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов, — заявил Путин.

По словам президента РФ, так называемые партнеры уже приняли бессчетное количество пакетов санкций, в которых сами уже запутались. Путин подчеркнул, что российские власти должны быть готовы к тому, что санкционное давление со стороны Запада будет усиливаться.

Глава государства не исключил и провокаций наподобие недавних обвинений России в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Российский лидер указал, что сама труба «ничего из себя не представляет» и объемы там «ничтожные», но за сам факт решили зацепиться, пытаясь нанести стране ущерб.

По данным Bloomberg, готовящийся 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать торговые ограничения на $5,3 млрд. Кроме того, в санкционные списки ЕС могут внести еще свыше 100 физлиц и 40 организаций, связанных с Россией.