В Запорожье рассказали о новой тактике ВСУ в регионе Член ВГА Запорожской области Рогов: спецслужбы Украины перешли к терактам

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

На территории Запорожской области украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от артобстрелов к диверсиям и терактам, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, которые цитирует РИА Новости, самое страшное для киевского режима — спокойствие и мирная жизнь людей на освобожденных территориях.

Наша мирная жизнь для украинских нацистов как кость в горле, — подчеркнул Рогов.

В качестве примера, он напомнил о теракте в Мелитополе возле здания МВД, произошедшем накануне. При этом он отметил, что обстреливать регион с помощью артиллерии и авиации у Киева не получилось, именно поэтому украинские военные перешли к тактике террора.

Сначала они обстреливали наш регион ракетами «Точка-У», затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. <...> Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии, — отметил Рогов.

12 июня возле здания ГУ МВД в Мелитополе произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения. Сообщается, что злоумышленники использовали металлическую урну в качестве поражающего элемента