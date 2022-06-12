Названы последствия теракта в Мелитополе Замначальника ГУ МВД по Запорожской области рассказал про последствия теракта в Мелитополе

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что осколки после взрыва в Мелитополе разлетелись на десятки метров. Он пояснил, что по этой причине число пострадавших увеличилось многократно. Он отметил, что злоумышленники использовали металлическую урну в качестве поражающего элемента, пишет ТАСС.

Устройство было сконструировано с расчётом на то, что урна стала поражающим элементом, осколки нанесли серьёзные поражения девушке, — рассказал Селиванов.

Взрыв был такой силы, что осколками ранило мужчину на противоположной стороне улицы, а это 50 метров, пояснил силовик. Согласно предварительным оценкам, мощность взрывного устройства эквивалентна 700–800 граммам в тротиловом эквиваленте.

Еще один мощный взрыв произошел в Мелитополе 30 мая. Тогда центр города заполнили клубы черного дыма, дрожали окна и стены в домах на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. По данным СМИ, взорвался автомобиль Mercedes с украинскими номерами, который был припаркован недалеко от Дома культуры, где сейчас работает мелитопольская администрация. Во всех зданиях рядом выбило стекла от взрыва.