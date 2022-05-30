В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

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Мощный взрыв произошел в центре Мелитополя Запорожской области, сообщил в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, центр города заполнили клубы черного дыма, дрожали окна и стены в домах на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко.

В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Сегодня около 07:40 в самом центре города, — написал Рогов.

По данным RT, взорвался автомобиль Mercedes с украинскими номерами, который был припаркован недалеко от Дома культуры, где сейчас работает мелитопольская администрация. Во всех зданиях рядом выбило стекла от взрыва.

Ранее в Энергодаре Запорожской области было совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Как отметил Рогов, в адрес градоначальника часто поступали угрозы со стороны ВСУ. Он не исключил, что ответственность за случившееся лежит на «диверсионной группе, давно готовившей покушение».

В электрощитовом шкафу в подъезде дома, где жил Шевчик, было заложено взрывное устройство. В результате взрыва пострадали сам Шевчик и два его охранника. Градоначальник был помещён в реанимацию одной из больниц Мелитополя.