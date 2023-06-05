Раскрыты последствия использования западного оружия на территории России Политолог Леви: использование западного оружия на территории России не вызовет резонанс

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Использование западного оружия ВСУ на территории России навряд ли вызовет большой резонанс в Европе, считает политолог Дмитрий Леви. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что европейские страны перестраховываются, оттягивая решение данного вопроса. По его словам, результаты расследований можно ожидать не раньше чем через несколько лет.

Расследуя случаи применения своего оружия на территории России западные страны просто перестраховываются. Хотите оттянуть решение вопроса — создайте комитет, комитет создаст комиссию, комиссия — подкомиссию. <...> Это такая стратегия бюрократов: вроде отреагировали, работы ведутся, а результат будет потом, — пояснил эксперт.

По словам политолога, перестраховка западным странам в данном вопросе необходима, чтобы избежать чрезмерных возмущений в обществе, в том числе из-за нарастающих проблем в сферах энергетики и экономики. Он добавил, что в Европе не могут позволить себе не реагировать на запросы, в каких целях используется их оружие.

Ранее стало известно, что МИД и Минобороны Бельгии намерены потребовать у Киева объяснений из-за использования украинскими военными бельгийского оружия в ходе атак на Белгородскую область. В Брюсселе подчеркивают, что переданное Украине оружие предназначалось исключительно «для защиты территорий и населения».