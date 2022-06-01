Пушилин отреагировал на сообщения о своем ранении в Лимане Пушилин опроверг информацию о своем ранении в Лимане

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Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о том, что его якобы ранили в Лимане, передает RT. Лидер республики отметил, что чувствует себя хорошо, и напомнил о том, как встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и подписал договор о побратимстве Мариуполя и Северной столицы России.

Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо, — рассказал Пушилин.

В администрации главы ДНР слухи о ранении также назвали фейком, сообщает РИА Новости.

Накануне в украинских СМИ появилась информация о том, что Пушилин вместе с «кадыровцами» и высокопоставленным представителем России якобы попал под обстрел в Лимане Донецкой области. Видео с участием главы ДНР, которые появились после «ранения», журналисты назвали «консервами», то есть заготовленными заранее.

Ранее стало известно, что референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут пройти в течение года. По словам Пушилина, проводить референдум имеет смысл только после выхода на конституционные границы ДНР и ЛНР.