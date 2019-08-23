Противники саммита неформального клуба ведущих держав G7 вышли на акции протеста во французском Андайе.
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Французские сотрудники правоохранительных органов предупредили, что в случае беспорядков примут все необходимые меры для нейтрализации нарушителей спокойствия. 17 человек были задержаны уже накануне, в пятницу, 23 августа в городе Уррюнь.
Как ранее писал News.ru, на саммите «семёрки» в Биаррице участники обсудят перспективы возобновления сотрудничества G7 и России. Президент Франции Эммануэль Макрон также поднимет вопрос борьбы с гендерной дискриминацией.