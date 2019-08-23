https://static.news.ru/photo/56da59d2-c65a-11e9-9d6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противники саммита неформального клуба ведущих держав G7 вышли на акции протеста во французском Андайе.

Как сообщает телеканал BFM , на данный момент в акциях в Андайе, что в 20 км к югу от места саммита Биаррица, участвуют сотни людей. Среди демонстрантов можно заметить так называемых «жёлтых жилетов» — участников протестного движения, действующих во Франции с ноября 2018 года. На субботу, 24 августа, в Андайе запланирован марш антиглобалистов, в нём могут принять участие более 10 тысяч человек.

Французские сотрудники правоохранительных органов предупредили, что в случае беспорядков примут все необходимые меры для нейтрализации нарушителей спокойствия. 17 человек были задержаны уже накануне, в пятницу, 23 августа в городе Уррюнь.

Как ранее писал News.ru, на саммите «семёрки» в Биаррице участники обсудят перспективы возобновления сотрудничества G7 и России. Президент Франции Эммануэль Макрон также поднимет вопрос борьбы с гендерной дискриминацией.