https://static.news.ru/photo/1aedf606-c531-11e9-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: diplomatie.gouv.fr

Возвращение России и превращение G7 в «большую восьмёрку» обсудят лидеры стран этого международного клуба. Об этом сообщили в резиденции президента Франции, которая принимает саммит.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия — стратегически важный собеседник и надёжный партнёр в вопросах безопасности, — приводит газета « Известия » заявление французской стороны.

Представитель французского лидера уточнила, что на повестке стоит перезапуск «большой восьмёрки». Эксперты считают, что сейчас Россия нужна странам «большой семёрки» больше, чем они ей. В частности, это связано с желанием отвлечь Россию от Китая.

О возможном возвращении России G8 впервые заговорил президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы.

Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия вернётся в G7, когда «оставит Крым и закончит войну в Донбассе».