https://static.news.ru/photo/296b9f5c-c5c3-11e9-9e09-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить участникам грядущего саммита G7 в Биаррице заключить соглашение о сотрудничестве в борьбе с дискриминацией женщин.

Как сообщает ТАСС , французский лидер озвучил свои намерения на встрече с представителями Консультативного совета G7 по равенству между женщинами и мужчинами в Елисейском дворце. Макрон считает, что страны «семёрки» и их партнёры, в частности, африканские государства, должны взять на себя обязательство ликвидировать существующие проявления гендерной дискриминации. Президент собирается предложить мировым лидерам заключить соответствующее соглашение в Биаррице.

Глава Пятой республики признался, что существуют сферы, где Франция находится ниже мировых стандартов в плане гендерного равенства. Так, например, зарплата французских женщин во многих областях на 20–25% ниже, чем у мужчин. Макрон пообещал принять немедленные меры, чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин.

Саммит неформального клуба великих держав G7 пройдёт во французском Биаррице 24 и 25 августа. Как ранее передавал News.ru, среди прочих вопросов на мероприятии обсудят возможное возобновление партнёрства России и «семёрки».