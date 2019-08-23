Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить участникам грядущего саммита G7 в Биаррице заключить соглашение о сотрудничестве в борьбе с дискриминацией женщин.
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Глава Пятой республики признался, что существуют сферы, где Франция находится ниже мировых стандартов в плане гендерного равенства. Так, например, зарплата французских женщин во многих областях на 20–25% ниже, чем у мужчин. Макрон пообещал принять немедленные меры, чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин.
Саммит неформального клуба великих держав G7 пройдёт во французском Биаррице 24 и 25 августа. Как ранее передавал News.ru, среди прочих вопросов на мероприятии обсудят возможное возобновление партнёрства России и «семёрки».