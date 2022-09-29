При обстреле колонны с беженцами под Харьковом погибли около 30 человек Мирошник: около 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны с беженцами

Фото: Министерство обороны Украины

Около 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области, которая направлялась в Россию из Купянска, сообщил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в Telegram. По его словам, экстренные службы не могут вывезти тела из-за украинских обстрелов.

В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали наши военные, — написал он.

Ранее об обстреле колоны с беженцами сообщило Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики. В Мелитополе также утром 29 сентября сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел около 07:50 мск у школы на улице 50-летия Победы. Сообщается, что СВУ было закреплено на дереве, пострадал водитель проезжавшей мимо машины.