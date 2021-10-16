Президент Сербии выступит в Госдуме на русском языке

Сербский лидер Александр Вучич во время своего визита в Россию намерен выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке. В настоящее время он берёт уроки для улучшения знаний языка, передаёт РИА Новости.

Сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний.<...> Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке, — цитирует агентство президента.

О своих планах Вучич рассказал преподавателю русского языка Ирине Галкиной во время посещения гимназии, в которой он в своё время учился. Он попросил педагога посмотреть трансляцию его выступления, а потом сообщить, «если что не так».

Президент Сербии собирается приехать в Россию в конце ноября. У него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из основных тем переговоров станет энергетика. В частности, Вучич надеется договориться в Путиным о благоприятных для Сербии ценах на газ.

Согласно действующему контракту Сербия получает газ из России по цене $270 за одну тысячу кубометров. Срок договора истекает в конце 2021 года. С начала 2022-го стоимость российского газа для Сербии вырастет до $790 за одну тысячу кубометров. Белград это не устраивает.