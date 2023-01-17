Президент Финляндии рассказал о реакции Путина на решение о членстве в НАТО Президент Финляндии: Путин спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступить в НАТО

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Loook Press

Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что российский лидер Владимир Путин спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступить в НАТО, потому что на границе с Россией затишье, сообщает Dagens Nyheter. Финский глава предположил, что Путин не видит в действиях Хельсинки опасности.

На нашей границе тише, чем когда-либо, — сказал Ниинистё.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая 2022 года. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Глава МИД Финляндии заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала военной операции на Украине.