Президент Чехии поздно прочитал секретные бумаги о взрывах во Врбетице

https://static.news.ru/photo/a7ee0cd2-b8df-11eb-86a2-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан не врал, когда, выступая в телеэфире перед соотечественниками, заявил, что поздно узнал о данных контрразведки про якобы участие РФ во взрывах во Врбетице. Он действительно не прочитал секретный документ, который лежал на его столе десять дней, сообщает Deník N.

Издание отмечает , что Земан обратился к согражданам 26 апреля, узнал о секретных данных 17 апреля, а они легли ему на стол за десять дней до этого.

Как ныне выяснило наше издание, президент говорил правду. Сообщение от СБИ 7 апреля в Пражский град пришло, было зарегистрировано и уложено на положенное место, где президент берёт сообщения для чтения — однако Земан его не прочёл, — отмечает издание.

Deník N добавляет, что при этом никто из сотрудников президента не указал ему на то, что главе государства доставили секретные бумаги.

Ранее стало известно, что чешские власти с позором расхлёбывают историю о взрывах боеприпасов во Врбетице. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, чешские политики выдвигают разные версии и путаются в показаниях. Праге следует разобраться с такими вещами, отметил министр.