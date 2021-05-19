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Президент Чехии поздно прочитал секретные бумаги о взрывах во Врбетице

23:18, 19 мая 2021
Милош Земан Милош Земан Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан не врал, когда, выступая в телеэфире перед соотечественниками, заявил, что поздно узнал о данных контрразведки про якобы участие РФ во взрывах во Врбетице. Он действительно не прочитал секретный документ, который лежал на его столе десять дней, сообщает Deník N.

Издание отмечает, что Земан обратился к согражданам 26 апреля, узнал о секретных данных 17 апреля, а они легли ему на стол за десять дней до этого.

Как ныне выяснило наше издание, президент говорил правду. Сообщение от СБИ 7 апреля в Пражский град пришло, было зарегистрировано и уложено на положенное место, где президент берёт сообщения для чтения — однако Земан его не прочёл, — отмечает издание.

Deník N добавляет, что при этом никто из сотрудников президента не указал ему на то, что главе государства доставили секретные бумаги.

Ранее стало известно, что чешские власти с позором расхлёбывают историю о взрывах боеприпасов во Врбетице. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, чешские политики выдвигают разные версии и путаются в показаниях. Праге следует разобраться с такими вещами, отметил министр.

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