Премьер Молдавии: страна намерена сохранить нейтралитет

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Молдавия нацелена на сохранение статуса нейтрального государства, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Она подчеркнула, что нейтралитет Молдавии закреплён в конституции страны. Премьер также оценила риски вооружённых столкновений на территории республики, посчитав их незначительными.

Нейтралитет Молдавии закреплён в конституции и пользуется широкой поддержкой населения, — сказала она.

Вероятность распространения конфликта на территорию своей страны Гаврилица расценила как «отдалённую опасность». Однако, по её словам, «есть заинтересованные стороны, которые пытаются дестабилизировать страну и втянуть в нежелательную войну».

Премьер добавила, что Молдавия намерена продолжать диалог с руководством Приднестровья и надеется на продолжение процесса интеграции и мирное решение.

Мы мирная и нейтральная страна, которая верит в дипломатический диалог. Однако есть серьезная озабоченность относительно наших энергетических ресурсов, — заключила Гаврилица.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу предложил руководству страны провести политическую дискуссию о том, стоит ли ей оставаться в составе Содружества Независимых Государств. Также он призвал сравнить плюсы и минусы членства в организации.