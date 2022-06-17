Премьер Эстонии предрекла стране «мучительную зиму» на фоне энергокризиса

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предположила, что страну ожидает «мучительная зима» на почве энергетического кризиса, растущих цен на энергоносители и высокой инфляции, сообщает Bloomberg. Кроме того, ситуация в Эстонии усугубится из-за достаточно низких темпов экономического роста.

Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой,— отметила политик.

Ранее сообщалось, что Эстония наряду с Латвией и Литвой отказалась от произведённой в России электроэнергии для балансирования системы. До этого баланс обеспечивался с участием поставщика российской электроэнергии Inter RAO Lietuva, тогда как сейчас для этого задействованы мощности стран Балтии, Северной Европы и Польши.