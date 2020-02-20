https://static.news.ru/photo/bb1f2e82-5402-11ea-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа негативно отразится на состоянии свободы прессы, поэтому делать этого не стоит. Об этом сообщила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Она заявила, что возникшая вокруг фигуры Ассанжа ситуация поднимает важные вопросы, которые касаются тех, кто готов обнародовать конфиденциальную информацию ради общественного блага. По её словам, обвинение в отношении создателя WikiLeaks вызывает тревогу. Это связано с тем, что их часть касается самой сути расследований журналистов, работающих в Европе.

Следовательно, экстрадиция Ассанжа оказала бы эффект холодного душа для свободы прессы и могла бы чинить прессе препятствия в исполнении её задач как проводника информации и средства общественного контроля в демократическом обществе, — приводит «Интерфакс» слова Миятович.

Суд Лондона в ближайшее время начнёт рассматривать дело об экстрадиции Ассанжа в США, где он обвиняется в преступлениях по раскрытию секретной информации. Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет заключения.

NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обещал Ассанжу помилование в 2017 году. В ответ журналист должен был заявить, что Россия не причастна к взлому данных Национального комитета Демократической партии. Об этом заявил адвокат Эдвард Фитцжеральд.