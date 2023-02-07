Правительство ФРГ выступило против продажи аэропорта бизнесмену из России Правительство ФРГ выступило против продажи аэропорта во Франкфурте бизнесмену из России

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Германская федеральная земля Гессен выступила против продажи аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, которую связывают с не входящим в санкционные списки российским предпринимателем Виктором Харитониным, сообщает Die Zeit. Власти региона, которые имеют долю в воздушной гавани, просят федеральное правительство заблокировать сделку.

Мы просим федеральное правительство, которое сопровождает процесс в соответствии с законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты, чтобы воспрепятствовать этой продаже, — заявили в региональном Минфине.

До этого сообщалось, что компания NR Holding почти завершила сделку по покупке обанкротившегося аэропорта Франкфурт-Хан. Аэропорт расположен примерно в 120 км от Франкфурта-на-Майне. Первые полеты гражданских самолетов из этого аэропорта были осуществлены в 1993 году. С 2007 года показатели пассажирооборота и выручка аэропорта начали падать, а в 2021 году его владельцы объявили о банкротстве.

Виктору Харитонину принадлежит компания «Фармстандарт», которая во время пандемии коронавируса реализовала 60% доз вакцины «Спутник V». Остальной объём доз, как сообщалось ранее, также принадлежал структурам, связанным с Харитониным. Это «Лекко», «Генериум» и «Биокад».