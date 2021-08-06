Стало известно, кто заработал миллиарды на «Спутнике V»

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Из 57 млрд рублей, находящихся в обороте по контрактам на выпуск «Спутника V», около 82% принадлежат «Фармстандарту». Об этом сообщает «Коммерсантъ», анализируя данные по госзакупкам.

Владелец холдинга — Виктор Харитонин. Всего «Фармстандарт» реализовал 60% доз препарата, заработав 33,2 млрд рублей. Остальной объём принадлежит другим структурам, связанными с Харитониным. Это «Лекко», «Генериум» и «Биокад».

«Биннофарм» — актив инвестиционной компании АФК «Система» — реализовал около 14% вакцины. Сам Центр Гамалеи выпустил 2,2% вакцины на 1,3 млрд руб.

Маловероятно, что у компании в ближайшее время появится сильный конкурент, — оценил перспективы «Фармстандарта» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее генсек Азиатского экономического форума в Боао Ли Баодун заявил, что Россия и Китай лидируют по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что российские и китайские специалисты сумели создать безопасные и надёжные вакцины.