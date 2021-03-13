Появились предварительные итоги региональных выборов в ФРГ

https://static.news.ru/photo/2852bcc6-84ef-11eb-b7dc-96000091f725_660.jpg Винфрид Кречманн Фото: facebook.com/WinfriedKretschmann

Партия «Зелёных» лидирует на региональных выборах в немецком регионе Баден-Вюртемберг, социал-демократы побеждают в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Христианско-демократический союз (ХДС) теряет несколько процентных пунктов, свидетельствуют данные экзитполов на региональных выборах в Германии.

«Зелёные» набирают в Баден-Вюртемберге 31%. ХДС держится вторым с 23%, что на 4% хуже результата союза на выборах четырёхлетней давности. Партия правого толка «Альтернатива для Германии» третья с 11,5%. «Левые» и «Свободные избиратели» набирают по 3,5 и 3% и пока не проходят в региональный парламент, передаёт РИА Новости.

В Рейнланд-Пфальце социал-демократы возглавляют гонку с 34,5%, в 2016 году они получили на 1,7% голосов больше. ХДС на втором месте с 26% (на 6% меньше, чем четыре года назад). «Альтернатива для Германии» третья и в этой федеральной земле (10,5%). «Зелёные» на 3,2% улучшили свой результат 2016 года, сейчас у них 8,5% и четвертое место. За ними следуют «Свободные демократы» (6,5%) и «Свободные избиратели» (2,5%). «Левые» пока не проходят в законодательный орган (2,5%).

Ранее в ФРГ избрали нового главу ХДС (потенциального преемника федерального канцлера Ангелы Меркель). Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, писал NEWS.ru.