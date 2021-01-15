Потенциальный сменщик Меркель пообещал защитить ФРГ от правых экстремистов

https://static.news.ru/photo/92ce5392-57e2-11eb-8b44-fa163e074e61_660.jpg Армин Лашет Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, выступая на съезде Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что Германия должна защищаться от проявлений ненависти в обществе.

Лашет претендует на должность главы ХДС и, как следствие, на пост федерального канцлера ФРГ после ухода с поста Ангелы Меркель. На съезде консерваторов он вспомнил о событиях в Вашингтоне, когда протестующие ворвались в Капитолий.

Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях бундестага. Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну, — цитирует политика ТАСС.

Съезд ХДС проходит в онлайн-режиме, делегаты должны будут проголосовать за нового председателя. Избранный глава поведёт союз на парламентские выборы в 2021 году. Есть вероятность, что политическая сила разделит должности — возглавит ХДС один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого.

59-летний Лашет является сторонником курса Меркель и намерен продолжать её политику, в том числе и по отношению к России. Кроме него кандидатами на пост главы ХДС являются бывший руководитель парламентской фракции Фридрих Мерц и начальник комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттен.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге после беспорядков в Капитолии заявил, что как для Соединённых Штатов, так и для Европы характерен раскол общества между общественно-политическими силами, которые не могут примириться друг с другом, передавал NEWS.ru.