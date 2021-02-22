Попавшие под санкции украинские каналы создали новое юрлицо

Украинские телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые попали под санкции из-за связи с главой политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, создали новое юридическое лицо, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.
Запрещённая «Тройка Медведчука», называвшая себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали, — написал он в Telegram.
Политик рассказал, что юрлицо учредили 18 февраля, «буквально через две недели» после блокировки каналов. Учредителями компании стали 100 человек, каждый из которых внёс в уставный капитал по 1 гривне (около 2,6 рубля).
Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлёвской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен ни делай — суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их деятельности, — добавил он.
В начале февраля на Украине прекратили вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne. Это произошло в результате санкций, наложенных президентом страны Владимиром Зеленским. Также санкции ввели против владельца этих СМИ, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Главой политсовета политической организации является Виктор Медведчук, которого связывают с российскими властями (он неоднократно встречался с официальными лицами РФ, в том числе президентом Владимиром Путиным).
По словам Зеленского, подобные меры были обусловлены пророссийской позицией телеканалов. Сами СМИ расценили действия руководства страны как расправу над неугодными медиа. Об этом писал NEWS.ru.
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