Попавшие под санкции украинские каналы создали новое юрлицо

https://static.news.ru/photo/73388792-7604-11eb-a039-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Украинские телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые попали под санкции из-за связи с главой политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, создали новое юридическое лицо, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

Запрещённая «Тройка Медведчука», называвшая себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали, — написал он в Telegram.

Политик рассказал, что юрлицо учредили 18 февраля, «буквально через две недели» после блокировки каналов. Учредителями компании стали 100 человек, каждый из которых внёс в уставный капитал по 1 гривне (около 2,6 рубля).

Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлёвской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен ни делай — суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их деятельности, — добавил он.

В начале февраля на Украине прекратили вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne. Это произошло в результате санкций, наложенных президентом страны Владимиром Зеленским. Также санкции ввели против владельца этих СМИ, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Главой политсовета политической организации является Виктор Медведчук, которого связывают с российскими властями (он неоднократно встречался с официальными лицами РФ, в том числе президентом Владимиром Путиным).

По словам Зеленского, подобные меры были обусловлены пророссийской позицией телеканалов. Сами СМИ расценили действия руководства страны как расправу над неугодными медиа. Об этом писал NEWS.ru.