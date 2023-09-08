Поляки в Гданьске избили украинских подростков Fakt.pl: в Гданьске поляки избили двух подростков с Украины

Фото: Christian Ender/dpa/Global Look Press

Несколько местных жителей польского Гданьска избили 16-летних девушку и парня с Украины, сообщает издание Fakt.pl. По его данным, нападавшие во время избиения молодых людей выкрикивали требование об их высылке на родину.

Пресс-секретарь полиции Гданьска Магдалена Циска подтвердила изданию информацию об инциденте, добавив, что правоохранители уже восстановили картину происшествия. По ее словам, к молодой украинке подошла 26-летняя жительница Гданьска и без каких-либо причин начала бить ее кулаками по голове, также бросив в ее сторону телефон. За беженку заступился ее 16-летний спутник, на которого, в свою очередь, напали двое мужчин.

Жительницу Гданьска быстро задержали и выяснили, что она была пьяна. Позже полиция задержала и одного из нападавших на украинца мужчин. Он оказался 28-летним местным жителем, второго злоумышленника ищут. В отношении задержанных установили полицейский надзор, им также присудили денежные штрафы, уточнило издание.

Ранее сообщалось, что восемь человек напали на трех украинских подростков и избили их в шотландском городе Эдинбурге. Целью атаки нападавших оказались два 13-летних и один 15-летний беженец с Украины. Один из них получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали необходимую помощь.