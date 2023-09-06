Трех украинских подростков избили в Шотландии Группа из восьми человек избила трех украинских подростков в Эдинбурге

Фото: Jürgen Wiesler/imagebroker.com/Global Look Press

Эдинбург, Шотландия

Восемь человек напали на трех украинских подростков и избили их в шотландском городе Эдинбурге, сообщает BBC. По данным издания, целью атаки нападавших оказались два 13-летних и один 15-летний беженец с Украины.

Один из них получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали необходимую помощь.

Полиция города в рамках расследования дела пытается установить личности нападавших, используя камеры видеонаблюдения. При этом ее сотрудники также просят всех свидетелей предоставить информацию, которая может помочь выявить виновных в нападении. К горожанам по этому поводу обратился занимающийся расследованием детектив Кейт Фэйрберн.

Я уверен, что во время нападения в этом районе были люди, и я прошу их связаться с нами, чтобы предоставить любую информацию, какая у них может быть. Мы стремимся привлечь виновных к ответственности и предотвратить подобные инциденты в будущем, — сказал он.

Ранее сообщалось, что жители прихода Лангтофт в английском Линкольншире возмутились покупкой местными властями 12 домов для беженцев с Украины и из Афганистана. Они выразили протест после того, как узнали, что на приобретение недвижимости местный Совет потратил около 1,8 млн фунтов стерлингов (около 215 млн рублей). Местные жители считают, что приоритет перед властями имеют те из них, кто ожидает жилье от государства или надеется на улучшение жилищных условий.