Польше предсказали большие проблемы с отоплением из-за эмбарго на уголь РФ Штайнхофф предупредил Польшу о проблемах с отоплением из-за эмбарго на уголь из России

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Предстоящей зимой Польшу ожидают серьёзные проблемы с отоплением домов в связи с эмбарго на российский уголь. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил бывший министр экономики страны Януш Штайнхофф. Он указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса в связи с длительностью транспортировки по морю.

Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно, — подчеркнул Штайнхофф.

По его мнению, решение Варшавы могло бы иметь смысл в том случае, если бы его приняли совместно все члены Евросоюза.

Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов, — пояснил экс-министр.

Польша решила полностью отказаться от закупок российского угля в конце марта текущего года. Причем ограничения распространяются не только на государственные, но и на частные компании. В результате стоимость тонны топлива достигла порядка $640. В этой связи Министерство климата отменило на 60 дней требования к качестве угля, используемого для отопления. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий также признал, что потребители в ближайшее время столкнуться с проблемой доступности данного ресурса.