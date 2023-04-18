Польша разрешила Украине перевозить еду Украина и Польша достигли соглашения по транзиту продовольствия

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Киев и Варшава достигли соглашения о возобновлении транзита украинского продовольствия через польскую территорию. Процесс был приостановлен в конце прошлой недели. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров с представителями польского правительства. Ее слова приводит РБК-Украина.

По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года, — сказала Свириденко.

Она также уточнила, что Варшава уведомит о технических аспектах транспортировки продукции по своей территории.

О введении временного запрета на импорт аграрной продукции с Украины стороны объявили 16 апреля. Также сообщалось о прекращении транзита украинского продовольствия через территорию. Польши в третьи страны. По словам представителей двух государств, они были вынуждены пойти на такой шаг по причине отсутствия реакции со стороны Еврокомиссии на требования предоставить помощь фермерам Венгрии и Польши, несущим серьезные убытки из-за затоваривания рынков этих стран поставками из Украины.

Также в воскресенье, 16 апреля, Венгрия объявила о прекращении импорта украинского проводольствия.

Представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. По ее мнению, Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как «антироссийский инструментарий».

Ранее страны G7 призвали Россию продлить зерновую сделку по экспорту продовольствия с Украины на неограниченный срок. Также там высказались о недопустимости угроз мировым поставкам продовольствия.