Еще одна страна Европы прекратила импорт украинского зерна Reuters: Венгрия прекратила импорт сельхозпродуктов из Украины вслед за Польшей

Фото: Martin Wagner / www.imago-images.de / Global Look Press

Правительство Венгрии приняло решение вслед за Польшей прекратить импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, передает Reuters. Отмечается, что решение было принято, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор. По информации агентства, в Киеве отреагировали с сожалением и отметили, что радикальные меры не помогут разрешить ситуацию.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана присоединилось к запрету, заявив, что статус-кво нанесет серьезный ущерб местным фермерам, — сказано в публикации.

В венгерском кабмине не стали уточнять сроки действия данного запрета.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило решение польских властей запретить ввоз в страну украинской продукции. Ведомство отметило, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины». По мнению представителей министерства, Польша нарушила таким образом действующие договоренности.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупреждают, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.