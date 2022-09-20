Politico: ЕС обсудит отмену права вето против антироссийских санкций

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Министры стран Евросоюза обсудят инициативу отмены или ограничения единогласного принципа принятия внешнеполитических решений, сообщает издание Politico. Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия уже поддержали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством «по некоторым вопросам внешней политики».

Министры по делам ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложения отменить или ограничить <...> право вето по таким вопросам, как санкции против России, — пишет издание.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России, которые, по его словам, могут привести к очередному обострению энергетического кризиса в Европе. До этого он отметил, что делегация Будапешта на 77-й сессии Генассамблеи ООН станет отстаивать отказ от предложений, которые затягивают и углубляют конфликт на Украине. По его словам, усилия Венгрии будут направлены на достижение мира.