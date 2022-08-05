«Политическая попрошайка»: в Госдуме назвали основную задачу Зеленского Депутат Госдумы Морозов назвал попрошайничество основной задачей Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Основная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы оказывать давление на Запад и «клянчить» у зарубежных партнеров финансовую помощь, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Политик назвал украинского лидера «политической попрошайкой» и предположил, что Киеву никогда не хватит денег, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Это политическая игра. У Зеленского задача публично оказывать давление на Евросоюз для того, чтобы выклянчивать деньги. Главная политическая попрошайка, которая всегда будет недовольна сколько бы денег ни дали. Это политическая оперетта в исполнении господина Зеленского: мало, мало, мало, — высказался Морозов.

По его мнению, риторика Зеленского направлена в первую очередь на европейских избирателей. Морозов считает, что таким образом украинский президент хочет вызвать сочувствие у европейцев. Однако, отметил депутат, «арии» Зеленского могут начать раздражать французов или немцев, так как антироссийские санкции привели к напряжению в социально-экономическом секторе.

Возможный сговор Зеленского с правящими кругами Европы, мол, дави на нас, чтобы мы могли увереннее принимать решения о помощи Украине, с какого-то момента будет работать в обратную сторону, — резюмировал Морозов.

Ранее Зеленский в очередном обращении пожаловался, что из-за нерешительности европейских лидеров в вопросе передачи Украине $8 миллиардов страдают украинские пенсионеры. Глава государства добавил, что европейская бюрократия делает заложниками простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат. Он назвал происходящее преступлением.