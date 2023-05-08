Полиция Парижа очистила от провокаторов площадь для «Бессмертного полка»

Фото: Дмитрий Орлов/ТАСС

Франция. Париж. Участники акции «Бессмертный полк» в центре города

Полиция Парижа очистила от провокаторов площадь Республики, на которой стартовала акция «Бессмертный полк», передает РИА Новости. Акция стартовала в 14:00 (15:00 мск). На площадь пришли также люди, которые держали в руках украинскую символику и начали выкрикивать антироссийские лозунги. Но силы правопорядка оттеснили их.

Шествие «Бессмертного полка» движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны.

В 2023 году на акцию во многих городах мира намерены были выйти не только русскоязычные граждане, но и представители местных антифашистских организаций. Наиболее враждебно к памятному мероприятию отнеслись в бывших советских республиках Балтии, тогда как во многих других странах Европы у властей к «Бессмертному полку» вопросов почти не возникало. Акции прошли в Мадриде, Париже, Берлине, а также в Буэнос-Айресе и Тель-Авиве.

В нынешнем году «Бессмертный полк» традиционно подпал под запрет в США и Великобритании. Однако и там желающие почтить память предков-ветеранов находят лазейки. Например, многие провели шествия онлайн. К примеру, американский ветеран Второй мировой войны Альфред Корби выступил по видеосвязи, выразив единомышленникам благодарность за организацию памятной акции.