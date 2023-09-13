Подоляк оправдался за слова об интеллектуальном потенциале КНР и Индии Подоляк: фразу об интеллектуальном потенциале КНР и Индии вырвали из контекста

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях заявил, что его фразу о слабом интеллектуальном потенциале КНР и Индии вырвали из контекста. По его мнению, в России исказили смысл его высказывания.

Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, масштабировать для разделения целевых аудиторий с помощью провокации конфликта, — написал Подоляк.

Ранее на слова Подоляка отреагировал МИД КНР. Представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин потребовала разъяснений от советника главы офиса Зеленского. Она также подчеркнула, что Китай всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу, призывал к перемирию между участниками конфликта и продвигал идею политического урегулирования кризиса.

Подоляк раскритиковал интеллектуальный потенциал Китая и Индии накануне. По его словам, власти этих стран «не анализируют последствия собственных шагов». Он также добавил, что Китай и Индия «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте.

Представитель МИД России Мария Захарова сделала акцент на словах Подоляка о том, что в Индии могут не понимать, как выглядит современный мир, и сделала предположение о его видении Киевом.