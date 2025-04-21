По Украине нанесли комбинированный удар ВС России провели массированную комбинированную атаку по целям на Украине

Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

ВВС РФ

ВС России нанесли массированный комбинированный удар по целям на Украине, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Применяли дроны-камикадзе «Герань-2» и баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Одесской, Николаевской и Харьковской областях, Киеве и Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он выразил надежду на соблюдение перемирия Киевом, однако заявил о необходимости быть готовыми к возможным нарушениям режима и к провокациям противника.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Военкор Евгений Поддубный информировал, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны России не дало комментариев по поводу этих сведений.