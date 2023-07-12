Писатель Милан Кундера скончался на 95-м году жизни

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Милан Кундера

Чешский и французский писатель Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия» скончался в возрасте 94 лет, сообщает телеканал СТ24. Кундера жил и работал в Париже с семидесятых годов. Свои произведения прозаик писал на чешском и французском языках.

Первые романы Кундера писал на чешском языке, последующие — на французском. В 2001 году Кундера был удостоен Большой литературной премии Французской академии, получал литературную премию Франца Кафки, премию критиков французской академии и множество других.

Кундера родился 1 апреля 1929 года в Брно, Чехословакия, вырос в обеспеченной буржуазной семье. Его отец, Людвик Кундера, был известным музыковедом и руководил музыкальной академией в Брно. Среднее образование Кундера получил в родном городе, после чего переехал в Прагу, где учился в Карловом университете по направлению литература и эстетика.

Во времена юности Кундера стал убежденным сторонником Коммунистической партии Чехословакии, занимался переводами Маяковского, создал поэму о Юлиусе Фучике, однако лишился места в партии после неосторожной шутке о партийном деятеле. Это событие стало основой его произведения «Шутка».

В 1975 году Милана Кундеру пригласили в качестве профессора в Рейнский университет, но спустя четыре года правительство Чехословакии лишило писателя гражданства после публикации романа «Книга смеха и забвения». В 1981 году писатель переехал во Францию и стал гражданином этой страны.

В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство. Посол Чехии от лица всей страны извинился перед ним «за нападки, которые тот переносил годами».

Ранее в возрасте 91 года скончался американский литератор и иллюстратор Эрик Карл, написавший одну из самых продаваемых книг в мире «Очень голодная гусеница». По словам его сына, смерть писателя наступила от отказа почек.