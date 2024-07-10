«Пахнет жареным»: военэксперт о готовности Зеленского к переговорам Военэксперт Рогов: Зеленский допускает мысль о проигрыше Украины на поле боя

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о переговорах, поскольку допускает мысль, что Украина может проиграть на поле боя, считает член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Как отметил военэксперт в беседе с «Радио 1», Зеленский проводит лишь актерскую игру, направленную на удержание власти, чувствуя, что «запахло жареным».

Причина такого заявления проста: Зеленский чувствует, что пахнет жареным, что он проигрывает на поле боя все сильнее. Ему нужна какая-то передышка и ротация для того, чтобы набрать вооружение и получить поддержку от Запада и тем самым удержаться у власти, — уточнил Рогов.

Военэксперт также добавил, что Зеленскому нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти. Он обратил внимание на то, что введенный запрет на проведение выборов под предлогом боевых действий подтверждает это мнение.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Зеленский своим заявлением, что российский лидер Владимир Путин является самозванцем, оскорбил коллегу. Сенатор также уточнил, что считает позором то, что Украину представляет такой политик.