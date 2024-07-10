«Это позор»: сенатор возмутился словами Зеленского о желании «убить Путина» Сенатор Джабаров назвал Зеленского самозванцем после его слов о Путине

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который публично оскорбил российского лидера Владимира Путина, является самозванцем, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, то, что сказал украинский лидер, не вписывается ни в какие рамки. Сенатор назвал позором то, что Украину представляет Зеленский.

Я не считаю Зеленского президентом Украины. Он самозванец, так как его каденция уже закончилась. Зеленский сейчас оскорбил нашего президента словами, что он готов его убить. И это говорит лишь о том, что из клоуна политик получиться не может. То, что сказал Зеленский, не вписывается ни в какие рамки. Это позор, что Украину представляет он, — высказался Джабаров.

Он считает, что на Украине не осталось нормальных политиков — они либо сбежали, либо их преследовали. По мнению сенатора, рано или поздно Зеленский ответит за все перед своим народом. Как отметил Джабаров, заявления украинского президента о Путине — это еще одна провокация и спектакль, который разыгрывают страны НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что иногда хочет убить Путина. Таким образом он прокомментировал падение ракеты на детскую больницу, в котором Киев обвиняет Москву. При этом в Минобороны России сообщили, что на киевскую больницу упал боеприпас норвежского ракетного зенитного комплекса NASAMS.