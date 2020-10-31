Отдел по терроризму подключился к расследованию нападения в Лионе

https://static.news.ru/photo/725b74ac-1ba9-11eb-a975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolas Profoto/РИА Новости

Прокуратура Лиона начала расследование по факту нападения на православного священника в Лионе. Следователи работают в тесном контакте с антитеррористическим подразделением прокуратуры. Возбуждено дело о покушении на убийство.

В настоящее время не исключается ни одна из версий по поводу мотивов этого нападения. Мы работаем в тесном контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, — цитирует пресс-службу прокуратуры Лиона ТАСС.

52-летний священник был ранен, когда закрывал двери в храм. Нападавший выстрелил в него два раза из охотничьего ружья, а затем скрылся. Злоумышленник воспользовался тем, что в стране действует режим самоизоляции и на улицах практически нет людей. Свидетелями преступления стали два человека, сидевшие в припаркованной машине. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщает газета Le Parisien.

Глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил о создании кризисного штаба. В Париж из пригорода выехал премьер-министр Жан Кастекс. Он был вынужден прервать деловую поездку.

Во Франции продолжаются нападения на религиозной почве. 16 октября выходец из Чечни, получивший французское гражданство, обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Мотивом для совершения убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показывал в школе, рассказывая о свободе слова.

29 октября уроженец Туниса, прибывший во Францию в середине месяца, напал на прихожан церкви в Ницце. Были убиты три человека, нападавший получил пулевые ранения и находится в больнице. По этому делу были задержаны четыре человека.

В этот же день в Авиньоне вооружённый ножом мужчина попытался напасть на полицейских, но был убит. Во время нападения он кричал «Аллах акбар!».

Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства верующих из-за карикатур на пророка Мухаммеда, но французские власти не имеют к их появлению никакого отношения.