Олланд рассказал, почему Запад не смог предотвратить конфликт на Украине Олланд: Франция и Германия пытались предотвратить конфликт на Украине

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Франсуа Олланд

Франция и Германия стремились не допустить конфликта на Украине, но не смогли его предотвратить, заявил бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Олланда, до начала спецоперации российский лидер Владимир Путин не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада. Путин полагал, что внутренние разногласия и политическая слабость ЕС приведут к мягкой реакции, считает экс-глава Франции.

Чтобы предотвратить конфликт, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае боевых действий последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил, — сказал экс-президент Франции.

Олланд добавил, что власти Германии рассчитывали «удержать» Путина от начала СВО, полагаясь на энергетическое партнерство. Экс-президент Франции пояснил, что «обычно поставщик ведет себя корректно», чтобы не терять «клиента».

Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал в процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России. Такие обвинения обманчивы, они направлены на то, чтобы представить Путина жертвой, а Россию — страной, оказавшейся в окружении, — отметил Олланд.

Экс-лидер республики также высказал мнение, что Западу следовало заранее остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и прекратить бизнес-партнерство с Россией. Олланд напомнил, как в 2014 году он, будучи президентом, отменил поставку России вертолетоносцев «Мистраль», что стало ответом на присоединение Крыма к РФ. Однако другие страны продолжали «обычные отношения» с Москвой и оставили Париж «в одиночестве».

В декабре 2022 года Олланд, который был одним из подписантов Минских соглашений, заявил, что договоренности позволили Украине укрепить собственную армию. Схожее откровенное признание после начала спецоперации прозвучало и со стороны бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявкой на трибунал.