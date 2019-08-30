https://static.news.ru/photo/c5350f76-cc7c-11e9-805b-fa163e074e61_660.jpg Фернандес Очоа Фото: Policía Nacional/twitter.com

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 1992 горнолыжница Фернандес Очоа ушла и не вернулась в свой дом в Мадриде.

Последний раз спортсменку видели 23 августа за рулём её автомобиля в том же районе испанской столицы, где она и проживает. Следствие выяснило, что она покинула дом без мобильного телефона и не пользовалась банковскими картами. Полиция решила объявить об исчезновении женщины, пишет El Pais .

Ранее News.ru сообщал, что Эркин Асрандиев, глава Российско-Киргизского фонда развития, пропавший во время заплыва на озере Иссык-Куль, обнаружен живым. В ночь на 1 сентября Асрандиева нашли плывущим около села Шор-Булак, его жизни ничего не угрожает.