Офис Зеленского рассказал о доходах политика от телешоу

https://static.news.ru/photo/13197786-9706-11eb-9242-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский не получает выплат от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является, рассказали в пресс-службе офиса президента.

СТС с мая 2020-го находится под санкциями Киева. Срок действия мер — до 2023-го. Данные о транслировании фильма в РФ вызвали широкий общественный резонанс в социальных сетях. Представители политика заявили, что торговые марки «Папик» и «Папик 2» не принадлежат руководителю государства, поэтому ему не перечисляют роялти от их продаж.

В Киеве отметили, что Зеленский получает прибыль от использования принадлежащих ему брендов только на Украине. Самые крупные выплаты в 2019–2020 годах он получил за показ шоу «Вечерний квартал», «Рассмеши комика» и «Женский квартал». Проекты созданы и реализованы на территории страны, передаёт портал «Украинские новости». Комментируя публикации о продаже «Кварталом 95» прав телеканалу СТС, офис Зеленского отметил, что студия не контролирует действия дистрибьютора на рынке.

В 2020 году лидер Украины признался, что ему стыдно за некоторые шутки «Квартала 95» с его участием. В частности, неудачным, по его мнению, оказалось сравнение Украины с «актрисой из немецкого фильма для взрослых, которая готова принять в любом количестве, с любой стороны». Шоумен, победивший на президентских выборах весной 2019-го, прежде всего известен как комик и продюсер. Он возглавлял команду КВН «95-й квартал», а затем основал одноимённую студию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист из Львова Остап Дроздов резко и оскорбительно высказался об украинцах, смотрящих закрытое в стране оппозиционное ТВ. Указом Зеленского на пять лет введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их аудиторию Дроздов назвал «дремучими и неадекватными гражданскими крысами». Он добавил, что «таких людей» в стране миллионы.