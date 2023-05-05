«Очень крупная партия»: Минобороны Дании сообщило о поставке Украине танков Минобороны Дании заявило о передаче совместно с ФРГ 80 танков Leopard Киеву

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен в интервью датскому телеканалу TV2. Он охарактеризовал партию поставляемой бронетехники для Киева как очень крупную. Переданная военная техника будет готова к использованию ВСУ к 1 июня, уточняет канал.

Передачу (танков. — NEWS.ru), первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, — это очень значительное число, — сказал Лунд Поульсен.

Ранее немецкое издание Bild писало, что у российской армии есть три вида вооружения, которые могут уничтожать танки Leopard на Украине. По версии экспертов, немецкую военную технику можно поразить с помощью российских противотанковых управляемых ракет, мин и танков.

Генерал-майор Сергей Липовой ранее сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» имеет преимущество перед западными Abrams, Leopard и Challenger, в том числе благодаря особенностям принципиально новой конструкции, которая защищает экипаж от попадания снарядов.