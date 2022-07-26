NYT: боевой дух украинской армии упал из-за новобранцев NYT: боевой дух украинской армии падает из-за новобранцев

Фото: Стрингер/РИА Новости

Украинские военнослужащие едут на бронетранспортерах

Боевой дух украинских войск снижается из-за набора в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, пишет New York Times. Издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за «тайной и произвольной» выдачи повесток.

Некоторые из получателей [повесток] говорят, что им никогда не давали выбора, <...> в то время как <...> жаждущим участвовать в боевых действиях отказывают по бюрократическим причинам, — говорится в материале газеты.

О том, что набор тех, кто не хотел идти на фронт, понижает боевой дух в украинских войсках, заявляют и украинские командиры, и высокопоставленные военные. А живущие в районах, находящихся вблизи границы с Россией, отказываются служить в украинских войсках, так как поддерживают Россию. Также сообщается об «усталости» солдат в украинских войсках, в частности среди неподготовленных новобранцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что мобилизованные жители западных областей Украины отказались ехать в Донбасс на фоне потерь ВСУ. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области ответили отказом на призыв к участию в боевых действиях в полном составе.