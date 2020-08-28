Новый коронавирусный антирекорд зафиксировали на Украине

https://static.news.ru/photo/0f507aa8-e9de-11ea-afb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украина обновила антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. За 24 часа число заболевших возросло на 2481 человека, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии.

Наибольшее количество новых заражений приходится на долю Киева — 265. Кроме того, большое количество заболевших выявлено в Харьковской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Украины.

Всего количество заразившихся COVID-19 на Украине достигло 116,9 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 2,4 тысячи человек. Из них 41 скончался за минувшие сутки. Выздоровели более 56 тысяч пациентов.

Пандемией охвачены более 200 стран мира. Общее число заболевших превышает 24,7 млн человек. К настоящему времени умерли более 837, 7 тысячи человек и свыше 16,8 млн выздоровели.

Лидируют по уровню заболеваемости США, где количество заболевших приближается к шести миллионам. На втором месте Бразилия (более 3,8 млн), на третьем — Индия (свыше 3,4 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 985,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 804,3 тысячи пациентов, умерли 17 тысяч.

Ранее NEWs.ru власти Украины в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 решили продлить карантин до 1 ноября. Кроме того, до конца сентября будет ограничен въезд в страну иностранцев.