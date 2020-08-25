Власти Украины задумались о продлении карантина до ноября

https://static.news.ru/photo/069b2c34-e6d0-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

В связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 в правительстве Украины планируют продлить карантин до 1 ноября. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Зеленским.

Глава правительства отметил, что только за минувшие сутки в стране было выявлено 1,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших с начала пандемии превысило 108 тысяч человек. В числе регионов, где сложилась самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, Ивано-Франковская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Зеленский поддержал продление карантина, но при этом подчеркнул, что это не должно негативно отразиться на бизнесе.

Карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях, — цитирует главу государства его пресс-служба.

В ходе совещания также было отмечено, что заболеваемость коронавирусом растёт и в мире, поэтому правительство Украины разрабатывает регламент запрета на въезд в страну иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

Пандемией COVID-19 охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 23,6 млн человек. Жертвами инфекции стали более 813 тысячи заразившихся, более 15,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусом заразилась экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Она подключена к аппарату ИВЛ. Состояние политика врачи оценивают как тяжёлое. Вместе с Тимошенко COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным.