https://static.news.ru/photo/d80b675a-4ccc-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: esus Merida/Global Look Press

Сотрудников одного из испанских баров напугал кашель с рвотой одной из посетительниц. Персонал вызвал медиков. Они заподозрили у женщины коронавирус нового типа и прибыли на место в защитных костюмах.

Но гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбежала от врачей. Позже пациентку обнаружили у неё дома и всё-таки доставили в больницу, передаёт Norte de Castilla. По предварительной информации, анализы оказались отрицательными.

На 11 февраля 2020 года число погибших от коронавируса составляет 1018 человек. 43 108 заболели, 4059 выздоровели. Большинство из них — граждане КНР.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано. Китайские врачи не верят тестам на коронавирус.

По мнению академика Ванг Чена, только 30–50% случаев заболевания диагностируются правильно. Фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас.

Причиной получения неточных данных стали методы диагностики: вероятность обнаружения вируса выше при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, а в настоящий момент эксперты-медики изучают мокроту пациента.