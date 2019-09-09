https://static.news.ru/photo/96b3e4e8-d2fc-11e9-b86d-fa163e074e61_660.jpg Штефан Ягш Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Член ультраправой Национал-демократической партии Германии Штефан Ягш стал главой коммуны Альтенштадт в земле Гессен.

Ранее он неоднократно спорно высказывался по поводу прибывающих в страну мигрантов. Ягш заявлял, что «лодка полна», «интеграция — это геноцид», и призывал «остановить наводнение из беженцев». При этом в марте 2016 года сирийские беженцы помогли политику, когда он вылетел на машине с дороги и протаранил дерево. Они остановились, вытащили мужчину из автомобиля и вызвали скорую помощь.

Сам Ягш после избрания мэром заверил, что будет поддерживать интересы коммуны. Представитель Христианско-демократического союза Германии, который также голосовал за Ягша, пояснил, что его избрали, так как неонацист едва ли не единственный кандидат, умеющий обращаться с компьютером и рассылать сообщения по электронной почте, пишет Daily Mail .

Er sei der einzige, der sich mit Computern auskenne, sagte ein Mitglied des Ortsbeirats zur Begründung, warum der NPD-Funktionär Stefan Jagsch einstimmig zum Ortsvorsteher in #Hessen gewählt wurde. https://t.co/JHN816v3Zx — ZEIT ONLINE (@zeitonline) September 8, 2019

Ранее News.ru писал, что в Германии полиция создаст подразделение для борьбы с правыми радикалами. Новые структуры будут противостоять действиям, направленным против ценностей государства.