Немецкого военного заподозрили в подготовке теракта

https://static.news.ru/photo/2aa2b63e-f692-11ea-bb21-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Немецкие правоохранители 14 сентября обыскали квартиру и рабочее место военного бундесвера — ВС ФРГ. Силовики подозревают его в попытке подготовки террористического акта. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информированный источник.

По имеющимся данным, в подготовке теракта подозревается военный, проживающий в городе Нойбранденбург на территории федеральной земли Мекленбург, что находится в Передней Померании. Мужчине 40 лет. Правоохранители считают, что он связан с экстремистскими организациями ультраправого толка.

Сведений о задержании военного в настоящий момент нет. Сейчас немецкая контрразведка проводит более 700 расследований, связанных с правым экстремизмом, сообщает журнал Spiegel.

Отмечается, что в немецких вооружённых силах тема проявления правых взглядов возникала неоднократно. В частности, ранее в бундесвере выявили военного Франко А. Как отмечает следствие, он готовил теракт в стране. Военный мог иметь сообщников в рядах немецких ВС.

Как писал NEWS.ru, суд в Турции приговорил Абдулгадира Машарипова, совершившего теракт в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, к 40 пожизненным срокам.