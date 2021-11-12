Немецкие партии разошлись во мнениях по России при создании коалиции

Формулировка проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией вызвала разногласия между Социал-демократической и партией «Союз90/Зелёные». Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на участников переговоров коалиции.
По данным издания, переговорщики
Среди других ключевых положений документа — готовность к закупкам боевых беспилотников. которые могут применяться для защиты солдат при соблюдении международного права. Партии исключают использование БПЛА для внесудебных убийств.
Ранее в Германии оценили риск войны между Россией и Украиной. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» исключит вероятность шантажа со стороны Украины и у России не будет причин защищаться, отстаивая какие-то свои интересы.