Формулировка проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией вызвала разногласия между Социал-демократической и партией «Союз90/Зелёные». Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на участников переговоров коалиции.

По данным издания, переговорщики спорили по теме отношений с Россией «с противоположных позиций». Острые противоречия возникли между зелёными и социал-демократами. Последние хотели добавить в соглашение положение о серьёзном отношении к обоснованным интересам РФ и одновременном уважении интересов европейских соседей. В результате данный пункт решено переформулировать. При этом документ содержит критику властей РФ в плане «обширного ограничения гражданских и демократических свобод». Партии ожидают от российского правительства в будущем обеспечения для гражданского общества страны «беспрепятственного контакта с немецкими партнёрами».

Среди других ключевых положений документа — готовность к закупкам боевых беспилотников. которые могут применяться для защиты солдат при соблюдении международного права. Партии исключают использование БПЛА для внесудебных убийств.

Ранее в Германии оценили риск войны между Россией и Украиной. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» исключит вероятность шантажа со стороны Украины и у России не будет причин защищаться, отстаивая какие-то свои интересы.