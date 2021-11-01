В Германии оценили риск войны между Россией и Украиной

Запуск газопровода «Северный поток-2» исключит вероятность шантажа со стороны Украины, и у России не будет причин защищаться, таким образом отстаивая какие-то свои интересы. Так недавнее заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о риске войны между двумя странами прокомментировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что несмотря на тот факт, что Европе нужен «СП-2», всех энергетических потребностей европейцев он не покроет, поэтому Украине нет смысла переживать на этот счёт.

«Северный поток — 2» не станет причиной снижения прокачки по их трубе, а приведет к прагматическим добрососедским отношениям с Россией, — считает Гердт.

Он предположил, что чем раньше газопровод будет запущен, тем быстрее в отношениях России и Украины наступит разрядка, поскольку им придется наладить диалог.

Ранее Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. Он связал это с прекращением полноценного транзита газа.

Витренко выразил мнение, что введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению. По его словам, в этом случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».