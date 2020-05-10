Немецкая полиция задержала нападавшего на турецкие заведения террориста

https://static.news.ru/photo/e91d140c-92dc-11ea-97ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Управление полиции немецкого города Вальдкрайбург сообщило о задержании сторонника запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». Мужчина совершил серию нападений на турецкие заведения.

25-летний гражданин Германии забросал камнями парикмахерскую, пиццерию и кебабную. Кроме того, он поджёг магазин продуктов, в результате чего пострадали несколько человек, передаёт РИА Новости.

Задержание произошло при проверке документов на вокзале: в его рюкзаке оказалась бомба. В гараже и квартире задержанного нашлись другие взрывоопасные вещества.

Для меня очевидно, что благодаря задержанию мы смогли предотвратить серьёзные преступления. И, как всегда, нам в этом помогла удача — она сама не приходит, её работа за руку приводит, — подчеркнул глава полиции южной Верхней Баварии Роберт Копп.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники испанской полиции задержали предполагаемого участника группировки «Исламское государство». По данным правоохранительных органов, задержанный планировал теракты в Барселоне.