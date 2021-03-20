Немцы восхитились «дипломатическим шедевром» Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/ac94258e-8a48-11eb-9fa5-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Читатели немецкой прессы восхитились ответом российского президента Владимира Путина на высказывания американского коллеги Джо Байдена. Многие жители ФРГ восприняли его слова как «дипломатический шедевр».

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшееся вмешательство России в американские выборы. Путин же пожелал президенту США здоровья и добавил, что «кто обзывается — сам так называется». Кроме того, российский лидер предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире.

Немецкие граждане, обсуждая произошедшую заочную дискуссию двух политиков, отметили, что Путин блестяще ответил Байдену. Некоторые сказали, что уверены в том, что диалога не будет никогда. Другие пользователи Сети отметили, что в сравнении с Байденом его предшественник Дональд Трамп является просто «изобретателем демократии».

По мнению немцев, ответ Путина был, потому что президент не стал грозить «ударами» и «возмездием».

Остаётся надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой, — пишет один из читателей немецкой газеты Welt.

Как ранее передавал NEWS.ru, отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ.